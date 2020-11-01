Полиция: в Николаеве мужчина облил химическим веществом свою семью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Николаеве задержали мужчину, который облил химическим веществом женщину и двоих детей, 15-ти и одного года. Сейчас злоумышленнику следователи объявили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В Николаеве полицейские задержали мужчину, который облил химическим веществом свою семью. Сейчас злоумышленнику следователи объявили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером 31 октября полицейским сообщили, что в местную больницу с химическими ожогами доставлены 33-летняя женщина и двое ее детей, 15-ти и одного года. Установлено, что телесные повреждения им нанес во время ссоры 31-летний сожитель, который в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой.
"Нетрезвый мужчина схватил бутылку, в которой находилось неустановленное химическое вещество, и облил им женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь. Сейчас пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Злоумышленника же полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК "Покушение на умышленное убийство", - говорится в сообщении.
Бутылку, в которой находилась жидкость, отправили на экспертизу.
Напомним, мужчине, который поджег свою жену в магазине в Полтавской области, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы.