Чоловік на Полтавщині отримав довічне ув'язнення за підпал дружини у магазині

"Вироком Крюківського районного суду Кременчука особу засуджено до довічного позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Так, прокуратура довела вину кременчуківця в умисному вбивстві своєї дружини, вчиненому з особливою жорстокістю, а також у носінні холодної зброї без дозволу (п. п. 4. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, 4 червня чоловік прийшов у магазин, де працювала його дружина, облив її легкозаймистою речовиною і підпалив. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпіла отримала термічні опіки 70-79% поверхні тіла, які виявилися несумісними із життям.

Мотивом такого вчинку стало бажання жінки офіційно розлучитися. Враховуючи, що крамниця розташована на першому поверсі житлового будинку, зловмисник створив небезпеку й для інших людей, вказали у прокуратурі.

Під час огляду місця події із сумки обвинуваченого правоохоронці вилучили ніж, який, відповідно до висновку експерта, є холодною зброєю.