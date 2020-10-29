Мужчина в Полтавской области получил пожизненное заключение за поджог жены в магазине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Мужчине, который поджег свою жену в магазине в Полтавской области, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили УННН в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.
"Приговором Крюковского районного суда Кременчуга лицо осуждено к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.
Так, прокуратура доказала вину жителя Кременчуга в умышленном убийстве своей жены, совершенном с особой жестокостью, а также в ношении холодного оружия без разрешения (п. пП. 4. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 УК Украины).
Напомним, 4 июня мужчина пришел в магазин, где работала его жена, облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая получила термические ожоги 70-79% поверхности тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Мотивом такого поступка стало желание женщины официально развестись. Учитывая, что магазин находится на первом этаже жилого дома, злоумышленник создал опасность и для других людей, указали в прокуратуре.
Во время осмотра места происшествия из сумки обвиняемого правоохранители изъяли нож, который, согласно заключению эксперта, является холодным оружием.