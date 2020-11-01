Поліція: у Миколаєві чоловік облив хімічною речовиною свою родину

“У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який облив хімічною речовиною свою родину. Наразі зловмисникові слідчі оголосили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ввечері 31 жовтня поліцейських повідомили, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року. Встановлено, що тілесні ушкодження їм завдав під час сварки 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому.

“Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій знаходилась невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку. Наразі потерпілі знаходяться у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ “Замах на умисне вбивство”, — йдеться у повідомленні.

Пляшку, у якій знаходилася рідина, відправили на експертизу.

Нагадаємо, чоловіку, який підпалив свою дружину у магазині на Полтавщині, суд виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі.



