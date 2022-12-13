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Полиция опровергла фейк о пожаре в "Пункте несокрушимости" Киева

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вчера, 12 декабря, ни в одном столичном "Пункте несокрушимости" пожара не было. Соответствующий фейк опровергла полиция Киева, передает УНН.

Детали

Как отметили, вечером 12 декабря правоохранители обнаружили в интернете видео пожара, на котором автор говорит, что в Киеве якобы горит один из "Пунктов несокрушимости". Информация быстро распространилась в украинском информационном поле.

Во время проверки установили, что видео было снято в россии.

Цитата

"Вероятно, целью распространения такого контента является нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому полиция Киева утверждает: ни в одном пункте обогрева населения пожара не было", – говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве собирались проинспектировать работу "Пунктов несокрушимости" из-за жалоб граждан.

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