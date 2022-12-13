В Киеве собирались проинспектировать работу "Пунктов несокрушимости" из-за жалоб граждан.
Полиция опровергла фейк о пожаре в "Пункте несокрушимости" Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вчера, 12 декабря, ни в одном столичном "Пункте несокрушимости" пожара не было. Соответствующий фейк опровергла полиция Киева, передает УНН.
Детали
Как отметили, вечером 12 декабря правоохранители обнаружили в интернете видео пожара, на котором автор говорит, что в Киеве якобы горит один из "Пунктов несокрушимости". Информация быстро распространилась в украинском информационном поле.
Во время проверки установили, что видео было снято в россии.
Цитата
"Вероятно, целью распространения такого контента является нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому полиция Киева утверждает: ни в одном пункте обогрева населения пожара не было", – говорится в сообщении.
Напомним