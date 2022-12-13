Полиция опровергла фейк о пожаре в "Пункте несокрушимости" Киева

Детали

Как отметили, вечером 12 декабря правоохранители обнаружили в интернете видео пожара, на котором автор говорит, что в Киеве якобы горит один из "Пунктов несокрушимости". Информация быстро распространилась в украинском информационном поле.

Во время проверки установили, что видео было снято в россии.

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"Вероятно, целью распространения такого контента является нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому полиция Киева утверждает: ни в одном пункте обогрева населения пожара не было", – говорится в сообщении.

Напомним