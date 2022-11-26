Кияни жаліються: у столиці "слуги" проінспектують "Пункти незламності"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві проінспектують усі "Пункти незламності" через скарги киян на невідповідність інформації щодо їх роботи. До перевірок залучили народних депутатів від "Слуги Народу". Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
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«Кияни жаліються на невідповідність інформації щодо роботи Пунктів незламності в місті Києві. Щоб виправити проблему та проінспектувати всі 530 локацій, залучили народних депутатів «Слуги Народу», - написав Арахамія у Telegram.
Він зазначив, що за вихідні вони планують провести повну актуалізацію даних, паралельно вирішувати проблеми з обладнанням, логістикою та функціонуванням локацій.
Арахамія додав, що вони мали розпочати сьогодні о 9 ранку.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії. Він заявив, що нормально забезпечені лише Пункти незламності, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати.