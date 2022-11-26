Кияни жаліються: у столиці "слуги" проінспектують "Пункти незламності"

Цитата

«Кияни жаліються на невідповідність інформації щодо роботи Пунктів незламності в місті Києві. Щоб виправити проблему та проінспектувати всі 530 локацій, залучили народних депутатів «Слуги Народу», - написав Арахамія у Telegram.

Він зазначив, що за вихідні вони планують провести повну актуалізацію даних, паралельно вирішувати проблеми з обладнанням, логістикою та функціонуванням локацій.

Арахамія додав, що вони мали розпочати сьогодні о 9 ранку.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії. Він заявив, що нормально забезпечені лише Пункти незламності, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати.