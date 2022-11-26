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Киевляне жалуются: в столице "слуги" проинспектируют "Пункты несокрушимости"

Киев • УНН

 • 1472066 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве проинспектируют все "Пункты несокрушимости" из-за жалоб киевлян на несоответствие информации об их работе. К проверкам привлекли народных депутатов от "Слуги Народа". Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

«Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе Пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций, привлекли народных депутатов «Слуги Народа», – написал Арахамия в Telegram.

Он отметил, что в выходные они планируют провести полную актуализацию данных, параллельно решать проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием локаций.

Арахамия добавил, что они должны были начать сегодня в 9 утра.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Киева в плохой подготовке городской инфраструктуры в условиях массовых отключений электроэнергии. Он заявил, что нормально обеспечены только Пункты несокрушимости, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими еще, мягко говоря, нужно работать.

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