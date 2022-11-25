Зеленський звинуватив київську владу в поганій роботі в умовах відключень електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У своєму традиційному вечірньому зверненні до українців Президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Києва у поганій підготовці міської інфраструктури в умовах масових відключень електроенергії, пише УНН.
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"По всій країні розгорнуті "Пункти Незламності". Але знаю, що, на жаль, не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема, багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, які розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі, а над іншими ще, мʼяко кажучи, потрібно працювати. Прошу, зверніть увагу. Кияни потребують більшого захисту", — звернувся до київської влади Президент.
Деталі
Станом на вечір 25 листопада у Києві 600 тисяч абонентів відключені. Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин.
"Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими Пунктами Незламності ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", — зауважив Президент.
Нагадаємо
Зеленський повідомив про енергетичну ситуацію в країні. Станом на вечір п'ятниця без світла залишається понад 6 млн споживачів.