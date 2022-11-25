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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Без світла залишається понад 6 млн споживачів, — Зеленський

Без світла залишається понад 6 млн споживачів, — Зеленський

Київ • УНН

 • 2587760 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Володимир Зеленський повідомив про енергетичну ситуацію в країні. Станом на вечір п'ятниця без світла залишається понад 6 млн споживачів.

Про це Президент поінформував під час вечірнього звернення, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – це енергетика. Від середи й до сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи.

Цитата

"Станом на цей вечір, відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів"

Найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику", — додав Президент

Нагадаємо

З 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона. Про це повідомляє Акціонерне товариство "Херсонобленерго".

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