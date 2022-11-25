Без світла залишається понад 6 млн споживачів, — Зеленський

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Зеленський зазначив, що ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, – це енергетика. Від середи й до сьогодні вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких відключається електрика для стабілізації системи.

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"Станом на цей вечір, відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів"

Найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику", — додав Президент

Нагадаємо

З 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона. Про це повідомляє Акціонерне товариство "Херсонобленерго".