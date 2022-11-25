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Без света остается более 6 млн потребителей, — Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Владимир Зеленский сообщил об энергетической ситуации в стране. По состоянию на вечер пятница без света остается более 6 млн. потребителей.

Об этом Президент проинформировал во время вечернего обращения, пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил, что ключевая задача сегодняшнего дня, как и других на этой неделе, – это энергетика. Со среды и по сей день удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы.

Цитата

"По состоянию на этот вечер, отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более 6 миллионов абонентов. Вечером среды было отключено почти 12 миллионов абонентов"

Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.

"Пожалуйста, во всех регионах нужно по-прежнему бережливо потреблять электричество", — добавил Президент

Напомним

С 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое заживление электросетей Херсона. Об этом сообщает Акционерное общество "Херсоноблэнерго".

Украинские Национальные Новости

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