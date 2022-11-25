Завтра у Херсон планують подати електрику у тестовому режимі

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«Ремонтні бригади «Херсонобленерго», що входить до групи компаній VS Energy, та колег-енергетиків інших компаній відразу після звільнення Херсону розпочали роботи по відновленню енергопостачання обласного центру, щоб якомога швидше повернути світло в будинки містян. Голова правління «Херсонобленерго» Ігор Сафронов повідомив, що вже з 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж міста», - йдеться в повідомленні.

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Сафронов зазначив, що попри надскладну ситуацію, ми продовжуємо працювати.

«Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС в оселях херсонців почне з’являтися електроенергія. В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність. В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади", - сказав голова правління.

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За словами керівника Товариства, енергетики Херсонщини та Одещини спільно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та руйнувань енергооб’єктів та обладнання. Ремонти проводять на лінії ПЛ-150кВ «Посад-Покровське – ХМПЗ». Введення в дію лінії електропередач дасть можливість відновити роботу водогону «Дніпро – Миколаїв», який забезпечує м. Миколаїв питною водою.

«Разом з енергетиками «Херсонобленерго» в складних умовах та на повну потужність працюють колеги з «Кіровоградобленерго», «Чернівціобленерго», «Житомиробленерго» та «Рівнеобленерго», що входять до групи компаній VS Energy, щоб у найкоротші терміни відновити енергопостачання до домівок українців», - йдеться в повідомленні.