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Завтра у Херсон планують подати електрику у тестовому режимі

Завтра у Херсон планують подати електрику у тестовому режимі

Київ • УНН

 • 1815772 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. З 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона. Про це повідомляє Акціонерне товариство "Херсонобленерго", передає УНН.

Цитата

«Ремонтні бригади «Херсонобленерго», що входить до групи компаній VS Energy, та колег-енергетиків інших компаній відразу після звільнення Херсону розпочали роботи по відновленню енергопостачання обласного центру, щоб якомога швидше повернути світло в будинки містян. Голова правління «Херсонобленерго» Ігор Сафронов повідомив, що вже з 26 листопада та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж міста», - йдеться в повідомленні.

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Додамо

Сафронов зазначив, що попри надскладну ситуацію, ми продовжуємо працювати.

«Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС в оселях херсонців почне з’являтися електроенергія. В подачі електроенергії будуть застосовні екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність. В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади", - сказав голова правління.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 18 листопада на залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання

За словами керівника Товариства, енергетики Херсонщини та Одещини спільно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та руйнувань енергооб’єктів та обладнання. Ремонти проводять на лінії ПЛ-150кВ «Посад-Покровське – ХМПЗ». Введення в дію лінії електропередач дасть можливість відновити роботу водогону «Дніпро – Миколаїв», який забезпечує м. Миколаїв питною водою.

«Разом з енергетиками «Херсонобленерго» в складних умовах та на повну потужність працюють колеги з «Кіровоградобленерго», «Чернівціобленерго», «Житомиробленерго» та «Рівнеобленерго», що входять до групи компаній VS Energy, щоб у найкоротші терміни відновити енергопостачання до домівок українців», - йдеться в повідомленні.

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