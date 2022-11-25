Завтра в Херсон планируют подать электричество в тестовом режиме

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. С 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое заживление электросетей Херсона. Об этом сообщает Акционерное общество "Херсоноблэнерго", передает УНН.

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«Ремонтные бригады «Херсоноблэнерго», входящая в группу компаний VS Energy, и коллег-энергетиков других компаний сразу после освобождения Херсона начали работы по восстановлению энергоснабжения областного центра, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома горожан. Председатель правления «Херсоноблэнерго» Игорь Сафронов сообщил, что уже с 26 ноября и в течение нескольких суток планируется провести тестовое заживление электросетей города», - говорится в сообщении.

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Добавим

Сафронов отметил, что, несмотря на сверхсложную ситуацию, мы продолжаем работать.

«Сейчас состояние энергосистемы Украины сложное, как только нормализуется работа Южноукраинской АЭС в домах херсонцев начнет появляться электроэнергия. В подаче электроэнергии будут применимы экстремальные ограничения, так как основные источники энергопитания разрушены, будет работать резервная линия электропередач, имеющая ограниченную пропускную способность. В первую очередь будут заживлены объекты критической инфраструктуры – объекты водоснабжения и медицинские учреждения", - сказал председатель правления.

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По словам руководителя Общества, энергетики Херсонщины и Одесщины совместно ликвидируют последствия вражеских обстрелов и разрушений энергообъектов и оборудования. Ремонты проводят на линии ПЛ-150кВ «Посад-Покровское – ХМПЗ». Введение в действие линии электропередач позволит возобновить работу водопровода «Днепр – Николаев», который обеспечивает Николаев питьевой водой.

«Вместе с энергетиками «Херсоноблэнерго» в сложных условиях и на полную мощность работают коллеги из «Кировоградоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Житомироблэнерго» и «Ровнооблэнерго», входящих в группу компаний VS Energy, чтобы в кратчайшие сроки возобновить энергоснабжение в дома украинцев», - говорится в сообщении.

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