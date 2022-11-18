У Херсоні на залізничному вокзалі відновили водопостачання: вода з'явиться і у будинках поблизу

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"На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Дуже вдячний "Укрзалізниці" за те, що допомагаєте відновити комунікації в місті", - написав Янушевич.

Додамо

За його словами, "вода також з’явиться у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд із вокзалом".

"Водопостачання відновлять 900 абонентам", - додав голова ОВА.

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Нагадаємо

У звільненому від російських окупантів Херсоні починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.