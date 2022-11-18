У Херсоні на залізничному вокзалі відновили водопостачання: вода з'явиться і у будинках поблизу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Дуже вдячний "Укрзалізниці" за те, що допомагаєте відновити комунікації в місті", - написав Янушевич.
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За його словами, "вода також з’явиться у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд із вокзалом".
"Водопостачання відновлять 900 абонентам", - додав голова ОВА.
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