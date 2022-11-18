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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Херсоні на залізничному вокзалі відновили водопостачання: вода з'явиться і у будинках поблизу

У Херсоні на залізничному вокзалі відновили водопостачання: вода з'явиться і у будинках поблизу

Київ • УНН

 • 506591 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"На залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Дуже вдячний "Укрзалізниці" за те, що допомагаєте відновити комунікації в місті", - написав Янушевич.

Додамо

За його словами, "вода також з’явиться у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд із вокзалом".

"Водопостачання відновлять 900 абонентам", - додав голова ОВА.

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Нагадаємо

У звільненому від російських окупантів Херсоні починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

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