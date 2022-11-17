Незабаром жителі Херсона зможуть отримувати посилки: названо дату

Цитата

"У Херсоні працюють вже 6 відділень "Укрпошти". З 21 листопада у херсонців буде можливість відправляти та отримувати посилки. Для цього до міста вже прибули автівки з Києва", – написав Янушевич.

Деталі

Наразі в Херсоні проацюютьтакі відділення:

• 73002 – вул. Перекопська, 151;

• 73003 – просп. Ушакова, 41;

• 73008 – вул. Чорноморська, 64;

• 73020 – вул. Лавреньова, 11;

• 73021 – вул. Шенгелія, 4;

• 73039 – просп. 200-річчя Херсона, 43.

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