У звільненому від російських окупантів Херсоні починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.
Незабаром жителі Херсона зможуть отримувати посилки: названо дату
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. З 21 листопада жителі деокупованого Херсона зможуть відправляти й отримувати посилки на пошті. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"У Херсоні працюють вже 6 відділень "Укрпошти". З 21 листопада у херсонців буде можливість відправляти та отримувати посилки. Для цього до міста вже прибули автівки з Києва", – написав Янушевич.
Деталі
Наразі в Херсоні проацюютьтакі відділення:
• 73002 – вул. Перекопська, 151;
• 73003 – просп. Ушакова, 41;
• 73008 – вул. Чорноморська, 64;
• 73020 – вул. Лавреньова, 11;
• 73021 – вул. Шенгелія, 4;
• 73039 – просп. 200-річчя Херсона, 43.
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