В освобожденном от российских оккупантов Херсоне начинают работать отделения Ощадбанка и ПриватБанка.
Вскоре жители Херсона смогут получать посылки: названа дата
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. С 21 ноября жители деоккупированного Херсона смогут отправлять и получать посылки на почте. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Цитата
"В Херсоне работают уже 6 отделений "Укрпочты". С 21 ноября у херсонцев будет возможность отправлять и получать посылки. Для этого в город уже прибыли автомобили из Киева", – написал Янушевич.
Детали
Сейчас в Херсоне работают такие отделения:
• 73002 – ул. Перекопская, 151;
• 73003 – просп. Ушакова, 41;
• 73008 –ул. Черноморская, 64;
• 73020 – ул. Лавренева, 11;
• 73021 – ул. Шенгелия, 4;
• 73039 – просп. 200-летия Херсона, 43.
Напомним