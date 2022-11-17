Вскоре жители Херсона смогут получать посылки: названа дата

Цитата

"В Херсоне работают уже 6 отделений "Укрпочты". С 21 ноября у херсонцев будет возможность отправлять и получать посылки. Для этого в город уже прибыли автомобили из Киева", – написал Янушевич.

Детали

Сейчас в Херсоне работают такие отделения:

• 73002 – ул. Перекопская, 151;

• 73003 – просп. Ушакова, 41;

• 73008 –ул. Черноморская, 64;

• 73020 – ул. Лавренева, 11;

• 73021 – ул. Шенгелия, 4;

• 73039 – просп. 200-летия Херсона, 43.

Напомним