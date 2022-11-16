У Херсоні відновлюють роботу держбанки

Деталі

«Сьогодні херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Ощадбанк відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.

А ПриватБанк частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.

Окрім того, зазначається, що найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків.

Доповнення

У звільненому від російських окупантів Херсоні запрацювало центральне відділення Укрпошти.

У деокупованому Херсоні відновлюють роботу мобільні оператори. За даними Мінцифри, мобільним операторам Київстар та Vodafone вдалося розгорнути перші базові станції. Здебільшого вони працюють на генераторах та терміналах Starlink від Мінцифри.