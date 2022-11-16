В Херсоне возобновляют работу госбанки

Детали

«Сегодня херсонцы уже смогут получить доступ к банковским операциям – начинают работать отделения Ощадбанка и ПриватБанка», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Ощадбанк возобновляет полноценную работу отделения и банкомата по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 29-А. График работы: с 09:00 до 15:00.

А ПриватБанк будет частично предоставлять услуги в центральном отделении, расположенном в областном центре по ул. Потемкинская, 20. График работы: с 09:00 до 16:00.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время в работу вернутся и другие отделения этих банков.

Дополнение

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне заработало центральное отделение Укрпочты.

В деоккупированном Херсоне возобновляют работу мобильные операторы. По данным Минцифры, мобильным операторам Киевстар и Vodafone удалось развернуть первые базовые станции. В основном они работают на генераторах и терминалах Starlink от Минцифры.