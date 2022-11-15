У Херсоні запрацювало центральне відділення Укрпошти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У звільненому від російських окупантів Херсоні запрацювало центральне відділення Укрпошти. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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“У Херсоні відновлено роботу центрального відділення Укрпошти (Ушакова, 43). Деталі згодом”, – написав Янушевич.
Нагадаємо
Сьогодні генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував, що у Херсоні відновлять роботу два відділення пошти, пенсіонерам виплатять перші пенсії.