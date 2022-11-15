Сьогодні в Херсоні запрацює пошта: пенсіонерам виплатять перші пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні в деокупованому Херсоні відновлять роботу два відділення Укрпошти, пенсіонерам почнуть виплачувати пенсії. Про це в Telegram повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає УНН.
Цитата
"Як обіцяли, повертаємось до Херсона і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", – повідомив Смілянський.
Нагадаємо
Укрпошта закрила передзамовлення на марку “Херсон – це Україна!”.