Сегодня в Херсоне заработает почта: пенсионерам выплатят первые пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в деоккупированном Херсоне возобновят работу два отделения Укрпочты, пенсионерам начнут выплачивать пенсии. Об этом в Telegram сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает УНН.
Цитата
"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам", – сообщил Смилянский.
Напомним
Укрпочта закрыла предзаказ на марку “Херсон – это Украина!”.