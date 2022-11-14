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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Повний sold out: зупинено передзамовлення на марку "Херсон – це Україна!"

Повний sold out: зупинено передзамовлення на марку "Херсон – це Україна!"

Київ • УНН

 • 378635 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Укрпошта закрила передзамовлення на марку “Херсон – це Україна!”. Про це у Telegram повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає УНН.

Цитата 

"У нас повний sold out. Тому мусимо призупинити передзамовлення на марку “Херсон – це Україна!”. Українці так щиро чекали на звільнення міста, що розкупили всі марки, які ми запустили ще до офіційного запуску (майже 40% від тиражу). Думаю, ви погодитесь, що нам ще потрібно приберегти трохи на сам день запуску та порадувати херсонські відділення, які місяцями не бачили поштової продукції України, а також інші відділення по всій краіні", – написав Смілянський.

Додамо

Марку "Херсон – це Україна!" планують випустити у грудні.

Нагадаємо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон. 14 листопада в деокупованому місті офіційно підняли прапор України. На церемонії був президент Володимир Зеленський.

Українські Національні Новини

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