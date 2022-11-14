Полный sold out: остановлен предзаказ на марку "Херсон – это Украина!"

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"У нас полный sold out. Поэтому должны приостановить предзаказ на марку “Херсон – это Украина!”. Украинцы так искренне ждали освобождения города, что раскупили все марки, которые мы запустили еще до официального запуска (почти 40% от тиража). Думаю, вы согласитесь, что нам еще нужно приберечь немного на сам день запуска и порадовать херсонские отделения, которые месяцами не видели почтовой продукции Украины, а также другие отделения по всей стране", – написал Смилянский.

Добавим

Марку "Херсон – это Украина!" планируют выпустить в декабре.

Напомним