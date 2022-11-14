11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 14 ноября в деоккупированном городе официально подняли флаг Украины. На церемонии был президент Владимир Зеленский.
Полный sold out: остановлен предзаказ на марку "Херсон – это Украина!"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Укрпочта закрыла предзаказ на марку “Херсон – это Украина!”. Об этом в Telegram сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает УНН.
Цитата
"У нас полный sold out. Поэтому должны приостановить предзаказ на марку “Херсон – это Украина!”. Украинцы так искренне ждали освобождения города, что раскупили все марки, которые мы запустили еще до официального запуска (почти 40% от тиража). Думаю, вы согласитесь, что нам еще нужно приберечь немного на сам день запуска и порадовать херсонские отделения, которые месяцами не видели почтовой продукции Украины, а также другие отделения по всей стране", – написал Смилянский.
Добавим
Марку "Херсон – это Украина!" планируют выпустить в декабре.
Напомним