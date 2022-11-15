В Херсоне заработало центральное отделение Укрпочты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В освобожденном от российских оккупантов Херсоне заработало центральное отделение Укрпочты. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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“В Херсоне возобновлена работа центрального отделения Укрпочты (Ушакова, 43). Детали позже”, – написал Янушевич.
Напомним
Сегодня генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал, что в Херсоне возобновят работу два отделения почты, пенсионерам выплатят первые пенсии.