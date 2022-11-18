В Херсоне на железнодорожном вокзале возобновили водоснабжение: вода появится и в домах поблизости
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение. Очень благодарен "Укрзализныце" за то, что помогаете возобновить коммуникации в городе", - написал Янушевич.
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По его словам, "вода также появится в квартирах жителей домов, расположенных рядом с вокзалом".
"Водоснабжение будет восстановлено 900 абонентам", - добавил глава ОВА.
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Напомним
В освобожденном от российских оккупантов Херсоне начинают работать отделения Сбербанка и ПриватБанка.