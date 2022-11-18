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В Херсоне на железнодорожном вокзале возобновили водоснабжение: вода появится и в домах поблизости

Киев • УНН

 • 506587 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

"На железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение. Очень благодарен "Укрзализныце" за то, что помогаете возобновить коммуникации в городе", - написал Янушевич.

Добавим

По его словам, "вода также появится в квартирах жителей домов, расположенных рядом с вокзалом".

"Водоснабжение будет восстановлено 900 абонентам", - добавил глава ОВА.

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Напомним

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне начинают работать отделения Сбербанка и ПриватБанка.

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