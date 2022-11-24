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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Херсоні найближчими днями планується запуск електропостачання - міськрада

У Херсоні найближчими днями планується запуск електропостачання - міськрада

Київ • УНН

 • 1640418 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Херсонська міськрада повідомила, що найближчими днями планується запуск електропостачання у Херсоні, пише УНН.

Цитата

"Найближчими днями у місті планується запуск електропостачання", - повідомили у міськраді у Telegram.

Там закликали жителів Херсона вимкнути всі електроприлади.

Доповнення

У Херсоні відновив роботу залізничний вокзал - у суботу, 19 листопада, до міста прибув перший потяг. Очікується відновлення автобусного сполучення між Херсоном та Одесою.

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