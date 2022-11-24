У Херсоні найближчими днями планується запуск електропостачання - міськрада

Цитата

"Найближчими днями у місті планується запуск електропостачання", - повідомили у міськраді у Telegram.

Там закликали жителів Херсона вимкнути всі електроприлади.

Доповнення

У Херсоні відновив роботу залізничний вокзал - у суботу, 19 листопада, до міста прибув перший потяг. Очікується відновлення автобусного сполучення між Херсоном та Одесою.