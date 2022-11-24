У Херсоні найближчими днями планується запуск електропостачання - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Херсонська міськрада повідомила, що найближчими днями планується запуск електропостачання у Херсоні, пише УНН.
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"Найближчими днями у місті планується запуск електропостачання", - повідомили у міськраді у Telegram.
Там закликали жителів Херсона вимкнути всі електроприлади.
Доповнення
У Херсоні відновив роботу залізничний вокзал - у суботу, 19 листопада, до міста прибув перший потяг. Очікується відновлення автобусного сполучення між Херсоном та Одесою.