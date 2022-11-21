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Електропостачання у Херсоні мають почати відновлювати вже за тиждень - депутат

Електропостачання у Херсоні мають почати відновлювати вже за тиждень - депутат

Київ • УНН

 • 403712 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Через десять днів після визволення Херсон починає повертатися до звичного життя. У місті досі відсутнє електропостачання, проте його обіцяють почати відновлювати вже за тиждень, повідомив під час брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Місто оживає і чекає на електропостачання. Перші включення міста Херсона почнуть відбуватися вже за тиждень, так звітує обленерго. Відповідно, від того можна чекати вже і відновлення водо- та теплопостачання", - поінформував Хлань.

Деталі

Він зазначив, що до допомоги Херсонщині долучилися як міжнародні організації, так і регіони України. Завдяки цьому, у місті з'явилися бензинові та дизельні генератори, які забезпечують електропостачання локально. Окрім цього, у Херсоні триває відновлення мобільного зв'язку.

За словами Хланя, відновив роботу залізничний вокзал - у суботу, 19 листопада, до міста прибув перший потяг. Зазначається, що він курсуватиме і надалі раз у два дні. Депутат анонсував відновлення автобусного сполучення між Херсоном та Одесою.

"Місто потроху оговтується від того, що окупант фактично знищив критичну інфраструктуру. Завдяки міжнародним організаціям і місту Києву, Херсон забезпечується каретами швидкими допомогами, спеціальною технікою. Починають працювати медзаклади, сервіс швидкої допомоги, ДСНС, тобто всі структури відновлюються абсолютно з нуля", - підсумував він.

Нагадаємо

У п'ятницю, 18 листопада, на залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання. Вода також з’явиться у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд.

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