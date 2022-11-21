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Электроснабжение в Херсоне должны начать возобновлять уже через неделю - депутат

Киев • УНН

 • 403710 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Через десять дней после освобождения Херсон начинает возвращаться к привычной жизни. В городе до сих пор отсутствует электроснабжение, однако его обещают начать возобновлять уже через неделю, сообщил во время брифинга депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Город оживает и ждет электроснабжения. Первые включения города Херсона начнут происходить уже через неделю, так отчитывается облэнерго. Соответственно, от этого можно ожидать уже и восстановление водо- и теплоснабжения", - проинформировал Хлань.

Детали

Он отметил, что к помощи Херсонской области присоединились как международные организации, так и регионы Украины. Благодаря этому в городе появились бензиновые и дизельные генераторы, которые обеспечивают электроснабжение локально. Кроме того, в Херсоне продолжается восстановление мобильной связи.

По словам Хланя, возобновил работу железнодорожный вокзал – в субботу, 19 ноября, в город прибыл первый поезд. Отмечается, что он будет курсировать и дальше раз в два дня. Депутат анонсировал возобновление автобусного сообщения между Херсоном и Одессой.

"Город понемногу приходит в себя от того, что оккупант фактически уничтожил критическую инфраструктуру. Благодаря международным организациям и городу Киеву, Херсон обеспечивается каретами скорыми помощями, специальной техникой. Начинают работать медучреждения, сервис скорой помощи, ГСЧС, то есть все структуры восстанавливаются абсолютно с нуля", - подытожил он.

Напомним

В пятницу, 18 ноября, на железнодорожном вокзале Херсона возобновили водоснабжение. Вода также появится в квартирах жителей близлежащих домов.

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