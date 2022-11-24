В Херсоне в ближайшие дни планируется запуск электроснабжения - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Херсонский горсовет сообщил, что в ближайшие дни планируется запуск электроснабжения в Херсоне, пишет УНН.
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"В ближайшие дни в городе планируется запуск электроснабжения", - сообщили в горсовете в Telegram.
Там призвали жителей Херсона выключить все электроприборы.
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В Херсоне возобновил работу железнодорожный вокзал – в субботу, 19 ноября, в город прибыл первый поезд. Ожидается возобновление автобусного сообщения между Херсоном и Одессой.