В Херсоне в ближайшие дни планируется запуск электроснабжения - горсовет

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"В ближайшие дни в городе планируется запуск электроснабжения", - сообщили в горсовете в Telegram.

Там призвали жителей Херсона выключить все электроприборы.

Дополнение

В Херсоне возобновил работу железнодорожный вокзал – в субботу, 19 ноября, в город прибыл первый поезд. Ожидается возобновление автобусного сообщения между Херсоном и Одессой.