Зеленский обвинил киевские власти в плохой работе в условиях отключений электроэнергии

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"По всей стране развернуты "Пункты Несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими еще, мягко говоря, нужно работать. Прошу, обратите внимание. Киевляне нуждаются в большей защите", — обратился к киевской власти Президент.

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По состоянию на вечер 25 ноября в Киеве 600 тысяч абонентов отключены. Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов.

"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими Пунктами Несокрушимости никто и никому не простит. Прошу серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", — заметил Президент.

Напомним

Зеленский сообщил об энергетической ситуации в стране. По состоянию на вечер пятница без света остается более 6 млн. потребителей.