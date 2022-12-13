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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Поліція спростувала фейк про пожежу в "Пункті незламності" Києва

Поліція спростувала фейк про пожежу в "Пункті незламності" Києва

Київ • УНН

 • 508925 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вчора, 12 грудня, у жодному столичному "Пункті незламності" пожежі не було. Відповідний фейк спростувала поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Як зазначили, ввечері 12 грудня правоохоронці виявили в інтернеті відео пожежі, на якому автор говорить, що у Києві нібито горить один із "Пунктів незламності". Інформація швидко поширилася в українському інформаційному полі.

Під час перевірки встановили, що відео було відзнято в росії.

Цитата

"Імовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України. Тож поліція Києва стверджує: у жодному пункті обігріву населення пожежі не було", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Києві збиралися проінспектувати роботу "Пунктів незламності" через скарги громадян.

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