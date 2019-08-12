Полиция расследует инцидент с мусоровозом, который задавил киевлянина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Вечером 11 августа на бульваре Верховной Рады мусоровоз MAN задавил мужчину. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе полиции Киева.
Водитель транспортного средства сдавал назад и услышал крик. Остановив машину он увидел под колесами автомобиля мужчины. На место происшествия выехала полиция и скорая. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность мужчины не установлено.
В полиции заявили, что открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Обвиняемому грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, вблизи пгт Глеваха в Киевской области из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли 2 человека и пострадали 13 человек.