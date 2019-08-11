У ДТП під Києвом постраждали 13 людей

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Поблизу смт Глеваха у Київській області через зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса загинули 2 особи та постраждали 13 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. В результаті ДТП загинуло 2 особи та постраждало 13 осіб. Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса травм зазнали восьмеро осіб.

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