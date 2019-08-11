Восьмеро людей травмувалися при зіткненні мікроавтобуса і легковика на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Вінницькій області внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса травм зазнали восьмеро осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 10 серпня у Немирівському районі зіткнулися Mercedes Sprinter та "ВАЗ-2170". Аварія сталася близько 21:35 на автодорозі Немирів–Гайсин поблизу села Червоне.
Попередньо встановлено, що 38-річний водій автомобіля "ВАЗ-2170", житель Немирівського району, виїжджаючи на головну дорогу, допустив бокове зіткнення з мікроавтобусом Mercedes, яким керував 49-річний житель Закарпатської області, після чого мікроавтобус з’їхав у кювет.
У результаті аварії травмувалися водій мікроавтобусу та семеро пасажирів, серед яких діти віком 6, 7 та 13 років. Усі потерпілі з переломами та забоями доставлені в лікарню. Загрози їх життю немає.
Виявилось, що у крові водія "ВАЗу" алкоголю 3,52 промілеє. Він не постраждав. Автомобілі поміщені на арешт-майданчик.
Обставини та причини аварії будуть встановлені в ході досудового розслідування після проведення низки експертиз. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, у ДТП у Луганській області постраждали 8 осіб.