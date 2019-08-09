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В ДТП у Луганській області постраждали 8 осіб

В ДТП у Луганській області постраждали 8 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Луганщині поліція встановлює обставини ДТП за участі пасажироперевізника, у якій постраждали 8 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Луганській області.

Сьогодні, на 72 кілометрі автодороги Н-2, біля буд. № 17 кв. Енергетиків м. Щастя 46-річний водій керуючи вантажним фургоном “Mercedes-Benz”, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “Renault Trafic” під керуванням 48-річного водія, який перевозив пасажирів з смт. Станиця Луганська до м. Сєвєродонецьк.

“За попередньою інформацією внаслідок ДТП сім пасажирів „Renault Trafic“ та водій автомобіля „Mercedes-Benz“ отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На місці події продовжують працювати співробітники поліції. Проводиться подальша перевірка”, — вказано у повідомленні.

Як зазначав УНН, внаслідок зіткнення легковика та пасажирського мікроавтобуса у Житомирській області постраждало 24 людини.

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