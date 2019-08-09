В ДТП в Луганской области пострадали 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажироперевозчика, в которой пострадали 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Луганской области.
Сегодня, на 72 километре автодороги Н-2, возле дома. № 17 кв. Энергетиков г. Счастье 46-летний водитель управляя грузовым фургоном “Mercedes-Benz”, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем “Renault Trafic” под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из пгт. Станица Луганская в г. Северодонецк.
“По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров „Renault Trafic“ и водитель автомобиля „Mercedes-Benz“ получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Проводится проверка”, — указано в сообщении.
Как отмечал УНН, в результате столкновения легковушки и пассажирского микроавтобуса в Житомирской области пострадали 24 человека.