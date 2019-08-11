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Восемь человек получили травмы при столкновении микроавтобуса и легковушки в Винницкой области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. В Винницкой области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса травмы получили восемь человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 10 августа в Немировском районе столкнулись Mercedes Sprinter и "ВАЗ-2170". Авария произошла около 21:35 на автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Червоное.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2170", житель Немировского района, выезжая на главную дорогу, допустил боковое столкновение с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 49-летний житель Закарпатской области, после чего микроавтобус съехал в кювет.

В результате аварии травмировались водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети 6, 7 и 13 лет. Все пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет.

Оказалось, что в крови водителя "ВАЗа" алкоголя 3,52 промилее. Он не пострадал. Автомобили помещены на арест-площадку.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз. Следствием начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в ДТП в Луганской области пострадали 8 человек.

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