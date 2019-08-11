В ДТП под Киевом пострадали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Вблизи пгт Глеваха в Киевской области из-за столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли 2 человека и пострадали 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС.
"11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек. Подразделениями ДСНС осуществляется деблокацию погибших", - говорится в сообщении.
Напомним, в Винницкой области в результате столкновения легковушки и микроавтобуса травмы получили восемь человек.