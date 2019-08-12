Поліція розслідує інцидент зі сміттєвозом, який задавив киянина

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Ввечері 11 серпня на бульварі Верховної Ради сміттєвоз MAN задавив чоловіка. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі поліції Києва.

Водій транспортного засобу здавав назад і почув крик. Зупинивши машину він побачив під колесами автомобіля чоловіка. На місце події виїхала поліція і швидка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці. Особу чоловіка досі не встановлено.

В поліції заявили, що відкрито кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Обвинуваченому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, поблизу смт Глеваха у Київській області через зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса загинули 2 особи та постраждали 13 осіб.

Українські Національні Новини

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