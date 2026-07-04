Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшими
Киев • УНН
На Николаевщине полиция разыскала водителя кроссовера, который, по данным полиции, вероятно спровоцировал ДТП, где погибли 12 человек. Он скрылся с места аварии, но был найден в ходе спецоперации.
Полицейские разыскали водителя кроссовера, который предположительно спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями в Николаевской области, где 12 человек погибли и шестеро получили травмы, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.
По данным свидетелей, авария могла произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano, который двигался во встречном направлении относительно микроавтобуса. Правоохранители организовали специальную полицейскую операцию и разыскали водителя кроссовера, который предположительно спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия
Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия. На месте работают следователи полиции, криминалисты и оперативники.
Решается вопрос о правовой квалификации в отношении водителя кроссовера.
Напомним
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