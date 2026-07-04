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Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшими

Киев • УНН

 • 5374 просмотра

На Николаевщине полиция разыскала водителя кроссовера, который, по данным полиции, вероятно спровоцировал ДТП, где погибли 12 человек. Он скрылся с места аварии, но был найден в ходе спецоперации.

Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшими

Полицейские разыскали водителя кроссовера, который предположительно спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями в Николаевской области, где 12 человек погибли и шестеро получили травмы, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

По данным свидетелей, авария могла произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano, который двигался во встречном направлении относительно микроавтобуса. Правоохранители организовали специальную полицейскую операцию и разыскали водителя кроссовера, который предположительно спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия

- сообщили в полиции.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия. На месте работают следователи полиции, криминалисты и оперативники.

Решается вопрос о правовой квалификации в отношении водителя кроссовера.

Напомним

4 июля утром на автодороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Volvo.

Маршрутка столкнулась с грузовиком на трассе из Одессы в Николаев, много жертв04.07.26, 09:36 • 3910 просмотров

В результате столкновения транспортных средств 49-летний водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести каретой скорой медицинской помощи медики доставили в больницу еще 9 граждан - 49-летнего водителя грузовика и пассажиров микроавтобуса в возрасте от 15 до 67 лет. Сейчас известно, что в больнице скончались еще трое граждан.

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Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, среди жертв есть работники КП "Николаевэлектротранс". "Они ехали на отдых вместе с семьями. Очень тяжело это осознать. Так не должно было быть", - указал Сенкевич в соцсетях.

"Завтра, 5 июля, в городе объявляем день траура. Светлая память. Это еще одно болезненное напоминание: на дороге нужно быть максимально внимательными. Даже обычный выходной может обернуться трагедией", - отметил мэр Николаева.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Николаевская область