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Маршрутка столкнулась с грузовиком на трассе из Одессы в Николаев, много жертв

Киев • УНН

 • 704 просмотра

На трассе Одесса-Мелитополь микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком Volvo. В результате аварии погибло 9 человек, еще 8 получили ранения.

Маршрутка столкнулась с грузовиком на трассе из Одессы в Николаев, много жертв

Смертельное ДТП произошло на трассе между Одессой и Николаевом, столкнулись маршрутный микроавтобус с грузовиком, известно о 9 погибших и 8 пострадавших, сообщили в ГУНП в Николаевской области в субботу, пишет УНН.

9 человек погибло, 8 - пострадали - полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика

- сообщили в полиции.

Сообщение о том, что на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" между селами Красное и Нечаяное произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило сегодня, 4 июля, около 7:40.

По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался со стороны города Одессы в город Николаев с пассажирами, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием и неконтролируемым выездом на встречную полосу для движения транспорта, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.

Предварительно, в результате ДТП погибло 9 человек и еще 8 пострадали.

На месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений, совершенных на транспорте следственного управления областного главка полиции. Инспекторы патрульной полиции осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность для других участников.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27398 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП