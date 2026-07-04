Зеленский: трагическое ДТП на трассе из Одессы в Николаев унесло жизни уже 12 человек
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о 12 погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса на трассе Николаев-Одесса. Еще шесть человек получили травмы.
Число погибших в результате ДТП на трассе от Одессы до Николаева увеличилось до 12, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада главы МВД Игоря Клименко в субботу, пишет УНН.
Был доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о трагическом ДТП в Николаевской области. На трассе Николаев – Одесса столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. К сожалению, на данный момент известно о двенадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким
По его данным, "шесть человек травмированы".
На месте аварии работают все необходимые службы: спасатели, полицейские, медики. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, продолжается установление данных погибших и пострадавших, указал Президент.
Дополнение
Смертоносное ДТП произошло утром на трассе между Одессой и Николаевом, столкнулись маршрутный микроавтобус с грузовиком, сначала известно о 9 погибших и 8 пострадавших.