Полиция усилит охрану религиозных сооружений на Покров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Полиция усилит охрану всех культовых сооружений во время празднования Дня защитника Украины и религиозного праздника Покрова, а также будет принимать меры по недопущению правопорядка. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации НПУ.
По словам Фацевича, накануне празднования Дня защитника Украины и религиозного праздника Покрова в полиции состоится ряд совещаний по обеспечению правопорядка во время празднования этих праздников.
"Необходимо приблизить наряды ко всем культовым сооружениям, сориентировать все совещания ГРППП (групп реагирования патрульной полиции), патрульной полиции, полиции особого назначения и обращать внимание на все культовые сооружения без исключения, без принадлежности к конфессиям", - сказал он.
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Кроме того, как сообщили в полиции, руководителям превентивных подразделений в областях дано поручение в ближайшее время инициировать проведение совместных совещаний с представителями религиозных конфессий с участием представителей органов власти.
На этих совещаниях, отметили в пресс-службе ведомства, полиция должна способствовать решению спорных вопросов, связанных с культовыми сооружениями, чтобы предупредить возникновение конфликтных ситуаций на межконфессиональной почве.