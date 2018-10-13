Поліція посилить охорону релігійних споруд на Покрову

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Поліція посилить охорону всіх культових споруд під час святкування Дня захисника України та релігійного свята Покрови, а також вживатиме заходів для недопущення правопорядку. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту комунікації НПУ.