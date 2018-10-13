Поліція посилить охорону релігійних споруд на Покрову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Поліція посилить охорону всіх культових споруд під час святкування Дня захисника України та релігійного свята Покрови, а також вживатиме заходів для недопущення правопорядку. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту комунікації НПУ.
За словами Фацевича, напередодні святкування Дня захисника України та релігійного свята Покрови у поліції відбудеться низка нарад щодо забезпечення правопорядку під час відзначення цих свят.
“Необхідно наблизити наряди до всіх культових споруд, зорієнтувати всі наради ГРППП (груп реагування патрульної поліції), патрульної поліції, поліції особливого призначення і звертати увагу на всі культові споруди без виключення, без приналежності до конфесій”, — сказав він.
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Крім того, як поінформували у поліції, керівникам превентивних підрозділів в областях дано доручення найближчим часом ініціювати проведення спільних нарад з представниками релігійних конфесій за участі представників органів влади.
На цих нарадах, зауважили у прес-службі відомства, поліція повинна сприяти вирішенню спірних питань, пов’язаних з культовими спорудами, аби попередити виникнення конфліктних ситуацій на міжконфесійному ґрунті.