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Поліція Києва на Покрову працюватиме у посиленому режимі

Поліція Києва на Покрову працюватиме у посиленому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Співробітники Національної поліції та Національної гвардії у неділю, 14 жовтня, у Києві працюватимуть у посиленому режимі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції.

“З нагоди Дня захисника України та у зв’язку з початком процесу надання автокефалії Православній церкві України співробітники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України значно посилять заходи безпеки. Зокрема, 14 жовтня на охорону громадського порядку у столиці залучатиметься близько 6200 правоохоронців, з них — 3500 бійців Нацгвардії”, — розповіли у прес-службі.

Як сказали у поліції, правоохоронці цього дня посилено патрулюватимуть вулиці міста та місця скупчення громадян.

За їхньою інформацією, планується проведення кількох масових заходів. У зв’язку з цим, зауважили у поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи будуть ретельно перевіряти маршрут руху учасників колони та забезпечать їх подальший супровід.

Також нестимуть службу групи швидкого реагування та чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи.

Крім того, зазначили у прес-службі, буде посилено охорону і на станціях столичного метрополітену, де буде організовано перевірку пасажирів із залученням кінологів зі службовими собаками, які спеціалізуються на пошуку вибухівки. Особливу увагу звернуть на перевірку підозрілих осіб.

Нагадаємо, День захисника України - свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії.

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