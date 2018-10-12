Поліція Києва на Покрову працюватиме у посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Співробітники Національної поліції та Національної гвардії у неділю, 14 жовтня, у Києві працюватимуть у посиленому режимі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції.
“З нагоди Дня захисника України та у зв’язку з початком процесу надання автокефалії Православній церкві України співробітники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України значно посилять заходи безпеки. Зокрема, 14 жовтня на охорону громадського порядку у столиці залучатиметься близько 6200 правоохоронців, з них — 3500 бійців Нацгвардії”, — розповіли у прес-службі.
Як сказали у поліції, правоохоронці цього дня посилено патрулюватимуть вулиці міста та місця скупчення громадян.
За їхньою інформацією, планується проведення кількох масових заходів. У зв’язку з цим, зауважили у поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи будуть ретельно перевіряти маршрут руху учасників колони та забезпечать їх подальший супровід.
Також нестимуть службу групи швидкого реагування та чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи.
Крім того, зазначили у прес-службі, буде посилено охорону і на станціях столичного метрополітену, де буде організовано перевірку пасажирів із залученням кінологів зі службовими собаками, які спеціалізуються на пошуку вибухівки. Особливу увагу звернуть на перевірку підозрілих осіб.
Нагадаємо, День захисника України - свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії.