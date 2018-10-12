Полиция Киева на Покров будет работать в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии в воскресенье, 14 октября, в Киеве будут работать в усиленном режиме, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.
"По случаю Дня защитника Украины и в связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины значительно усилят меры безопасности. В частности, 14 октября на охрану общественного порядка в столице привлекаться около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в полиции, правоохранители этого дня усиленно будут патрулировать улицы города и места скопления граждан.
По их информации, планируется проведение нескольких массовых мероприятий. В связи с этим, отметили в полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи будут тщательно проверять маршрут движения участников колонны и обеспечат их дальнейшее сопровождение.
Также будут нести службу группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы.
Кроме того, отметили в пресс-службе, будет усилена охрана и на станциях столичного метрополитена, где будет организована проверка пассажиров с привлечением кинологов со служебными собаками, которые специализируются на поиске взрывчатки. Особое внимание обратят на проверку подозрительных лиц.
Напомним, День защитника Украины - праздник, отмечаемый в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.