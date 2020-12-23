Полиция проверяет информацию о запуске фейерверка во время похорон Кернеса

"Информация (о фейерверках - ред.) проверяется. Никаких производств не открыто. Для этого надо хоть что-то выяснить", - отметили правоохранители.

На вопрос журналиста, есть ли уже видео или фотодоказательства, в полиции ответили: "Нет, этим еще занимаются. В настоящее время я ничего не могу сказать, кроме того, что занимаются проверкой".

Добавим, что Telegram-канал "ВЕХА" опубликовал видео, на котором слышны звуки, похожие на выстрел фейерверков.

"Во время церемонии похорон недалеко от кладбища кто-то запустил фейерверк", - отметили в Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Харькове на городском кладбище №2 похоронили Геннадия Кернеса.

Церемония прощания с Геннадием Кернесом происходила с 9:00 до 14 часов в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.



Перед этим в Благовещенском соборе состоялось отпевание Геннадия Кернеса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.

Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.