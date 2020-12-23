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Поліція перевіряє інформацію про запуск феєрверку під час похорону Кернеса

Київ • УНН

 • 11627 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Поліція Харківської області перевіряє інформацію щодо можливого запуску феєрверку під час поховання міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції області.

Поліція перевіряє інформацію про запуск феєрверку під час похорону Кернеса

“Інформація (стосовно феєрверків — ред.) перевіряється. Жодних проваджень не відкрито. Для цього треба хоча б щось з'ясувати”, - зазначили правоохоронці.

На запитання журналіста, чи є вже відео або фотодокази, у поліції відповіли: “Ні, цим ще займаються. На даний час я нічого не можу сказати, окрім того, що займаються перевіркою”.

Додамо, що Telegram-канал “ВЕХА” опублікував відео, на якому чути звуки, схожі на постріл феєрверків.

“Під час церемонії похорону недалеко від кладовища хтось запустив феєрверк”, - зазначили у Telegram-каналі.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, у Харкові на міському кладовищі №2 поховали Геннадія Кернеса.

Церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбувалася з 9:00 по 14 годину в фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка.

Перед цим в Благовіщенському соборі відбулося відспівування Геннадія Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.

Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня.

11 грудня стало відомо, що в Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініки “Шаріте”.

Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.

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