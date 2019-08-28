Полиция Одесской области обнаружила обезглавленное тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Балтские полицейские расследуют обстоятельства смерти местного жителя, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
Тело 47-летнего мужчины с гнилостными изменениями было обнаружено по месту жительства, а его председатель — неподалеку от дома.
“О части человеческого тела на обочине улицы в полицию сообщила жительница деревни. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что погибший — местный житель, живший в заброшенном доме неподалеку. Тело хозяина со значительными признаками разложения полицейские обнаружили в его доме, двери которой были открыты настежь”, — указано в сообщении.
Опросив соседей, правоохранители установили, что потерпевший жил сам, злоупотреблял спиртным, а в последний раз его видели около месяца назад. По словам односельчан, мужчина якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.
“В ходе судебно-медицинского осмотра и вскрытия тела умершего признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательные выводы о ее причине будет сделано после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия”, — добавили правоохранители.
Как писал УНН, полиция расследует два аналогичных самоубийства в Киевской области.