Поліція Одеської області виявила обезголовлене тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Балтські поліцейські розслідують обставини смерті місцевого жителя, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.
Тіло 47-річного чоловіка з гнилісними змінами було виявлено за місцем мешкання, а його голова — неподалік від будинку.
“Про частину людського тіла на узбіччі вулиці до поліції повідомила жителька села. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що померлий — місцевий мешканець, що жив у занедбаному будинку неподалік. Тіло господаря зі значними ознаками розкладання поліцейські виявили в його оселі, двері якої були відчинені навстіж”, — вказано у повідомленні.
Опитавши сусідів, правоохоронці встановили, що потерпілий жив сам, зловживав спиртним, а востаннє його бачили близько місяця тому. Зі слів односельців, чоловік нібито говорив про намір кудись поїхати, тому на його відсутність ніхто не звернув уваги.
“В ході судово-медичного огляду та розтину тіла померлого ознак насильницької смерті не виявлено. Проте остаточні висновки про її причину буде зроблено після отримання результатів судово-медичної експертизи. Наразі відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії”, — додали правоохоронці.
Як писав УНН, поліція розслідує два аналогічних самогубства у Київській області.