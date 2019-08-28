Поліція розслідує два аналогічних самогубства у Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Поліція розслідує обставини двох аналогічних самогубств у різних районах Київської області, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції Київської області.
В обох випадках загиблі хлопці 1991 року народження вкоротили собі віку пострілом з гладкоствольної рушниці. Події сталися вчора вранці, 27 серпня, в с. Чопилки, Переяслав-Хмельницького району, та пообіді в м. Яготин.
“Поліція Київщини нагадує про необхідність дотримання правил безпеки поводження із вогнепальною зброєю. А також закликає громадян добровільно здавати зброю, вибухові матеріали та спеціальні засоби, які зберігаються без відповідних документів”, — вказано у повідомленні.
Такі кримінальні правопорушення тягнуть за собою покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, відповідно до ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. За даними фактами відкрито два кримінальних провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою “самогубство”. Триває слідство.
Нагадуємо, прокуратура проситиме довічне ув’язнення матері, з вини якої від голоду помер її однорічний син.